Parma-Juventus 1-4 Bremer trascina i bianconeri
La Juventus batte 4-1 il Parma e conquista tre punti fondamentali in campionato. Bremer si mette in mostra, segnando e trascinando i bianconeri. La squadra di Allegri si avvicina alla vetta, ora a un solo punto dal Napoli, che domenica aveva vinto 3-0. In campo, la Juventus ha mostrato determinazione e ritmo, portando a casa una vittoria importante per la corsa allo scudetto.
La Juventus vince 4-1 sul campo del Parma nella 23esima giornata di Serie A e si porta a 45 punti, uno in meno del Napoli che ha battuto 3-0 domenica scorsa. Allo stadio Ennio Tardini doppietta bianconera di Bremer (15? e 54?) e reti di McKennie (37?) e David (64?). Per i Ducali solo l’autogol di Cambiaso al 51?. La squadra di Luciano Spalletti dunque scavalca per due punti la Roma e torna in zona Champions almeno fino a lunedì sera, quando i giallorossi incontreranno in trasferta l’Udinese. Parma-Juventus: il tabellino. Parma (4-3-2-1) – Corvi; Delprato, Circati, Troilo, Valeri; Bernabé, Keita, Nicolussi Caviglia; Ondrejka, Oristanio; Pellegrino. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Approfondimenti su Parma Juventus
Parma-Juventus 0-1 | Bremer schiaccia di testa, bianconeri in vantaggio
Questa sera il match tra Parma e Juventus si gioca al Tardini alle 20.
Parma Juve 0-1 LIVE: bianconeri in vantaggio grazie al gol di Bremer!
La Juventus passa in vantaggio a Parma grazie a un gol di Bremer.
Ultime notizie su Parma Juventus
Argomenti discussi: Parma-Juventus: probabili formazioni, dove vederla (tv e streaming), orario, classifica e calendario Serie A; Parma-Juventus: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Statistiche Parma-Juve: Yildiz, Pellegrino e i calci piazzati; Parma-Juventus (Serie A): orario, dove vederla in TV e pronostico.
Parma-Juventus 1-4, gol e highlights: Bremer segna una doppiettaContinua a crescere la Juve di Spalletti che si sbarazza del Parma in maniera netta. La Juve vince al Tardini 4-1 e continua a mettere pressione a Napoli e Roma. Parte forte la squadra di Spalletti ch ... sport.sky.it
Serata amara in un Tardini gremito. La Juventus rifila il poker al Parma: 4-154' Le speranze del Parma durano pochissimo. Arriva il 3-1 della Juve: di nuovo Bremer approfitta della difesa gialloblù, imbambolata sul cross su cui va a colpire Mckennie di testa, poi arriva il ... gazzettadiparma.it
La Juventus di forza a Parma con una doppietta sorpresa https://mdst.it/4k7J1JG #SportMediaset - facebook.com facebook
#Parma 1-5 #Juventus : Lois Openda! #ParmaJuve #SerieA #ParmaJuventus #SerieAEnilive #Calcio x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.