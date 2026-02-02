La Juventus batte 4-1 il Parma e conquista tre punti fondamentali in campionato. Bremer si mette in mostra, segnando e trascinando i bianconeri. La squadra di Allegri si avvicina alla vetta, ora a un solo punto dal Napoli, che domenica aveva vinto 3-0. In campo, la Juventus ha mostrato determinazione e ritmo, portando a casa una vittoria importante per la corsa allo scudetto.

La Juventus vince 4-1 sul campo del Parma nella 23esima giornata di Serie A e si porta a 45 punti, uno in meno del Napoli che ha battuto 3-0 domenica scorsa. Allo stadio Ennio Tardini doppietta bianconera di Bremer (15? e 54?) e reti di McKennie (37?) e David (64?). Per i Ducali solo l’autogol di Cambiaso al 51?. La squadra di Luciano Spalletti dunque scavalca per due punti la Roma e torna in zona Champions almeno fino a lunedì sera, quando i giallorossi incontreranno in trasferta l’Udinese. Parma-Juventus: il tabellino. Parma (4-3-2-1) – Corvi; Delprato, Circati, Troilo, Valeri; Bernabé, Keita, Nicolussi Caviglia; Ondrejka, Oristanio; Pellegrino. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Parma-Juventus 1-4, Bremer trascina i bianconeri

Approfondimenti su Parma Juventus

Questa sera il match tra Parma e Juventus si gioca al Tardini alle 20.

La Juventus passa in vantaggio a Parma grazie a un gol di Bremer.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Parma Juventus

Argomenti discussi: Parma-Juventus: probabili formazioni, dove vederla (tv e streaming), orario, classifica e calendario Serie A; Parma-Juventus: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Statistiche Parma-Juve: Yildiz, Pellegrino e i calci piazzati; Parma-Juventus (Serie A): orario, dove vederla in TV e pronostico.

Parma-Juventus 1-4, gol e highlights: Bremer segna una doppiettaContinua a crescere la Juve di Spalletti che si sbarazza del Parma in maniera netta. La Juve vince al Tardini 4-1 e continua a mettere pressione a Napoli e Roma. Parte forte la squadra di Spalletti ch ... sport.sky.it

Serata amara in un Tardini gremito. La Juventus rifila il poker al Parma: 4-154' Le speranze del Parma durano pochissimo. Arriva il 3-1 della Juve: di nuovo Bremer approfitta della difesa gialloblù, imbambolata sul cross su cui va a colpire Mckennie di testa, poi arriva il ... gazzettadiparma.it

La Juventus di forza a Parma con una doppietta sorpresa https://mdst.it/4k7J1JG #SportMediaset - facebook.com facebook