Parma Juve 0-1 LIVE | bianconeri in vantaggio grazie al gol di Bremer!

La Juventus passa in vantaggio a Parma grazie a un gol di Bremer. La squadra di Allegri prende subito il comando del match, mentre i padroni di casa cercano di reagire senza trovare ancora la via del gol. La partita è combattuta, con i bianconeri che controllano il ritmo e cercano di mantenere il risultato. I tifosi si aspettano una reazione dal Parma, ma finora la Juve resta in vantaggio e vicino alla vittoria.

di Andrea Bargione Parma Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 23ª giornata di Serie A 202526. La Juve continua il suo cammino verso i primi quattro posti in Serie A, e dopo la straordinaria vittoria contro il Napoli cerca continuità nel match esterno sul campo del Parma. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Parma Juve 0-1: sintesi e moviola. 22? AMMONITO JUVE – Fallo di Bremer su Pellegrino. scatta il giallo anche per lui. 19? OCCASIONE JUVE! – Bianconeri vicinissimi al gol del raddoppio: bella palla di David in mezzo, Conceicao anticipato proprio al momento del tiro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

La partita tra Parma e Juventus finisce 0-0, ma nel finale arriva il gol di Bremer che ha fatto esplodere i tifosi bianconeri.

