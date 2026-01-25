Juve Napoli Marco Baridon a caldissimo | Dal manuale secondo Spalletti dominio e partita perfetta Questo giocatore è un extraterrestre – VIDEO

L'incontro tra Juventus e Napoli ha suscitato commenti approfonditi, con Marco Baridon che analizza la prestazione dei bianconeri. Secondo l’esperto, la squadra ha dimostrato un dominio totale e una partita praticamente perfetta, secondo le indicazioni del manuale di Spalletti. Un particolare elogio è rivolto a un giocatore che Baridon definisce “extraterrestre”, sottolineando l’eccellenza mostrata durante la sfida.

Juve Napoli, Marco Baridon esalta la prestazione dei bianconeri contro il club partenopeo. E anche il gioco di Spalletti. L'analisi. La Juventus batte il Napoli 3-0 e rilancia la propria candidatura almeno per il quarto posto e l'analisi post-partita continua a regalare spunti di riflessione fondamentali per capire il futuro della stagione bianconera. Tra le voci più autorevoli che hanato la prestazione dell'Allianz Stadium, spicca quella del giornalista Marco Baridon, intervenuto con un video-editoriale "a caldissimo" subito dopo il triplice fischio finale. Le sue parole, cariche di convinzione, hanno individuato non nel collettivo, ma in una specifica individualità, la chiave di volta dell'intero progetto tecnico di Spalletti.

