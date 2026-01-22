Juve Benfica Marco Baridon a caldissimo | Lui sarà la vera svolta farà fare un altro salto alla squadra – VIDEO

Marco Baridon evidenzia come Thuram possa rappresentare una svolta importante per la Juventus, contribuendo al miglioramento complessivo della squadra di Spalletti. Secondo l’analista, le prestazioni dell’attaccante saranno decisive per il raggiungimento di nuovi traguardi, sottolineando il ruolo chiave di questo elemento nel contesto della partita contro Benfica. Un contributo che potrebbe segnare un passo avanti nella crescita della formazione bianconera.

Juve Benfica, Marco Baridon esalta la prestazione di Thuram che garantirà il salto di qualità definitivo alla squadra di Spalletti. L’entusiasmo per la vittoria europea contro il Benfica non si è ancora spento e l’analisi post-partita continua a regalare spunti di riflessione fondamentali per capire il futuro della stagione bianconera. Tra le voci più autorevoli che hanato la prestazione dell’Allianz Stadium, spicca quella del giornalista Marco Baridon, intervenuto con un video-editoriale “a caldissimo” subito dopo il triplice fischio finale. Le sue parole, cariche di convinzione, hanno individuato non nel collettivo, ma in una specifica individualità, la chiave di volta dell’intero progetto tecnico di Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juventus vs Benfica | Women's Champions League | Allianz Stadium | Turin | LIVE

Argomenti discussi: Conferenza stampa Bruma pre Juve Benfica LIVE | le sue dichiarazioni; Conferenza stampa Thuram pre Juve Benfica | La Juventus è un modo di vivere per essere più forte Il calcio di Spalletti mi piace ecco cosa mi chiede in campo; Juve Benfica | allenamento e conferenze stampa Il programma della vigilia del match di Champions League; Conferenza stampa Thuram pre Juve Benfica LIVE | le sue dichiarazioni.

Spalletti dà spettacolo durante Juve-Benfica: prima litiga con un tifoso, poi tira uno schiaffo a Openda... Prima di sbloccare la partita con Thuram la Juve subisce, fa fatica e soffre con il Benfica. Spalletti si agita, si sbraccia e i tifosi mormorano per la prestazi - facebook.com facebook

FT || Fischio finale: arriva un successo contro il Benfica Bravi ragazzi! #JuveSLB #UCL x.com