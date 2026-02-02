Parma amplia la flotta taxi con cinque nuovi mezzi sostenibili

Parma ha aggiunto cinque nuovi taxi alla sua flotta. I mezzi sono entrati in servizio in questi giorni, portando più veicoli in città. Si punta a rendere la mobilità urbana più efficiente e più sostenibile, con un passo deciso in questa direzione.

Sono entrati in servizio in questi giorni cinque nuovi taxi che vanno a potenziare la flotta cittadina: un passo concreto verso una mobilità urbana più efficiente e sostenibile. I nuovi mezzi rientrano nel percorso avviato dal Comune con l'assegnazione delle nuove licenze taxi, tutte vincolate all'utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale, con emissioni comprese tra 0 e 135 gkm. Si tratta quindi di auto elettriche, ibride plug-in o termiche ad alte prestazioni ambientali, in grado di garantire un servizio più capillare e tempestivo, soprattutto nei momenti di maggiore afflusso come eventi culturali, fiere e periodi festivi.

