In cinque anni, Atm ha compiuto importanti cambiamenti nel settore del trasporto pubblico, aumentando la propria flotta a 200 mezzi, molti dei quali elettrici o ibridi. Sono state assunte 546 persone, contribuendo a ridurre l’età media del personale a 46 anni. Questi progressi hanno migliorato il servizio e ampliato la base di utenti, dimostrando un impegno continuo verso un sistema di mobilità più sostenibile e efficiente.

© Messinatoday.it - Trasporto pubblico, Atm celebra cinque anni di rivoluzione: flotta raddoppiata e nuovi assunti

