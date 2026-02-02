Parete rapinatore seriale finisce in carcere | 55enne condannato a 18 anni

Un uomo di 55 anni è finito in cella dopo una lunga battaglia giudiziaria. Era accusato di aver messo a segno diverse rapine nella provincia di Napoli. La sua condanna a 18 anni di carcere mette fine a una serie di episodi che avevano seminato paura tra i cittadini di Parete. La polizia aveva seguito da vicino le indagini, che alla fine hanno portato all’arresto e alla condanna definitiva.

Si è conclusa con l'ingresso in carcere una lunga vicenda giudiziaria legata a una serie di rapine aggravate commesse nella provincia di Napoli. Nella tarda mattinata di oggi lunedì 2 febbraio 2026, i Carabinieri della Stazione di Parete hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo di 55 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali. L'uomo, nato e residente a Napoli ma domiciliato di fatto a Parete, dovrà ora scontare una pena complessiva di 18 anni di reclusione per rapine aggravate commesse tra il 2015 e il 2020.

