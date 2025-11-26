Genova condannato dal giudice il rapinatore che puntava il coltello alla gola dovrà stare 6 anni in carcere

Lo ha riconosciuto una studentessa che si era vista portare via l'Iphone sotto la minaccia di una lama. L'uomo era già recluso per altri colpi simili Sei anni di reclusione con il rito abbreviato per aver puntato un coltello alla gola di una studentessa per rapinarla del cellulare. E’ la pena. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Genova, condannato dal giudice il rapinatore che puntava il coltello alla gola, dovrà stare 6 anni in carcere

