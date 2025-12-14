peschiera il parco torna ad accogliere approvato il progetto esecutivo per il terziere di montecatino

Santa Fiora investe nel rilancio del Parco di Peschiera: approvato il progetto esecutivo per il Terziere di Montecatino, segnando un passo importante per la valorizzazione degli spazi pubblici e il benessere della comunità locale.

SANTA FIORA Santa Fiora continua a investire sulla cura degli spazi pubblici e sulla qualità della vita di residenti e visitatori. Da ieri è stato riaperto infatti il Parco della Peschiera, uno dei luoghi più frequentati del paese, dopo una serie di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati dal Comune nelle scorse settimane. I lavori hanno interessato diversi aspetti dell’area verde: dal ripristino delle staccionate alla pulizia dei sentieri dalle foglie cadute, fino al rifacimento del fondo dei vialetti con nuovo breccino. È stata inoltre effettuata la messa in sicurezza delle piante e la manutenzione complessiva del verde. Lanazione.it

A Peschiera del Garda torna l'iniziativa "Mattoncini sotto l'albero" - Dopo il grande successo della prima edizione, torna a Peschiera del Garda l’appuntamento con “Mattoncini sotto l’Albero 2025”, il weekend interamente dedicato al mondo LEGO® che animerà la città ... veronasera.it

Terminati i lavori di manutenzione: a Santa Fiora da oggi, sabato 13 dicembre, è riaperto il Parco della Peschiera. - facebook.com facebook

Terminati i lavori di manutenzione: riapre il Parco della Peschiera - x.com