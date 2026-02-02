Catania nemmeno i domiciliari fermano | 27enne continua a fare il parcheggiatore abusivo arrestato

A Catania, un giovane di 27 anni di Augusta è stato arrestato mentre era ai domiciliari. Nonostante le restrizioni, continuava a svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo, infischiandosene delle regole. La polizia lo ha fermato e portato in cella, dimostrando che alcune illegalità non si fermano nemmeno con le misure restrittive.

Fermato e condotto in carcere un giovane di Augusta che, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari per tentato furto pluriaggravato, ha continuato a esercitare l'attività di parcheggiatore abusivo a Catania. L'arresto è stato eseguito in seguito all'aggravamento della misura cautelare disposto dall'Autorità Giudiziaria. Il provvedimento e la violazione delle misure restrittive Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il protagonista della vicenda è un 27enne originario di Augusta, già noto alle forze dell'ordine per le sue ripetute violazioni della legge. L'uomo era stato sottoposto agli arresti domiciliari a Lentini, in relazione a un procedimento per tentato furto pluriaggravato.

