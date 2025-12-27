La critica di Paolucci Pd | La giunta fa cassa sulla pelle di chi tiene in piedi la sanità | oltre 25 milioni di salario accessorio tagliati al personale sanitario
«La giunta fa cassa sulla pelle di chi tiene in piedi la sanità: oltre 25 milioni di salario accessorio tagliati al personale sanitario, i tagli al salario accessorio del personale sanitario per oltre 25 milioni di euro sono stati purtroppo confermati nero su bianco nell’incontro che si è svolto. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
