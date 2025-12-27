La critica di Paolucci Pd | La giunta fa cassa sulla pelle di chi tiene in piedi la sanità | oltre 25 milioni di salario accessorio tagliati al personale sanitario

Paolucci e Pietrucci (PD): “Testa, inadeguatezza che avevamo denunciato da subito” - I consiglieri regionali del Partito Democratico Silvio Paolucci e Pierpaolo Pietrucci intervengono sulla notizia della rimozione del manager della ASL1, Roberto Testa. quotidianosanita.it

Secondo Paolucci “alcune realtà sportive si ritrovano in una situazione economica critica anche con solo 5 euro complessivi di stanziamento" - facebook.com facebook

