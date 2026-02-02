Paramount+ | le novità e i ritorni più attesi di Febbraio 2026

A Febbraio arrivano nuovi titoli su Paramount+. Tra grandi film come Mission Impossible: The Final Reckoning o alcuni ritorni tra cui la terza stagione di Italia Shore, il catalogo continua ad arricchirsi. Vediamo insieme ulteriori dettagli su le novità in arrivo questo mese sulla piattaforma. Paramount+: i film in arrivo a Febbraio 2026. Si comincia il 2 febbraio con Mission Impossible: The Final Reckoning, ottavo capitolo della celebre saga action con Tom Cruise. Il film riprende gli eventi del precedente e porta a compimento lo scontro finale tra Hunt e l'intelligenza artificiale ribelle conosciuta come l'Entità.

