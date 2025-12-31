Paramount+ | le novità e i ritorni più attesi di Gennaio 2026

A gennaio 2026, Paramount+ introduce nuove stagioni e ritorni di serie apprezzate. Tra le principali novità, la terza stagione di School Spirits e il finale di Landman, offrono agli abbonati contenuti aggiornati e di qualità. Questo mese rappresenta un momento di aggiornamento per la piattaforma, con produzioni che soddisferanno gli appassionati di fiction e nuove puntate da seguire.

Su Paramount+ sono in arrivo alcune novità. Infatti, il primo mese dell'anno vede il ritorno di alcune serie tv, come School Spirits, di cui sarà disponibile la terza stagione, ma anche il finale di stagione di Landman. Ma ci saranno anche dei nuovi titoli, come Girl Taken, serie tv thriller tratta dal romanzo La casa in fondo al viale. Di seguito, ecco quello che vedremo a Gennaio su Paramount+. Paramount+: le novità in arrivo a Gennaio 2026. Il primo titolo in arrivo su Paramount+ è la serie tv thriller Girl Taken. Disponibile dall'8 gennaio, è ispirata al best-seller " La casa in fondo al viale" di Hollie Overton.

