Ballando con le Stelle | il ripescaggio che potrebbe cambiare tutto

Ballando con le Stelle sta per vivere uno dei momenti più delicati della stagione. La puntata dedicata al ripescaggio, prevista per domani sera, riporterà in pista tutti gli eliminati, in un clima che si preannuncia carico di tensione. Torneranno la Signora Coriandoli con Simone Di Pasquale, Beppe Convertini con Veera Kinnunen, Marcella Bella con Chiquito, Nancy Brilli con Carlo Aloia, Paolo Belli con Anastasia Kuzmina e Francesca Fialdini con Giovanni Pernice. La competizione è ormai vicina al traguardo, e Milly Carlucci, collegata con Caterina Balivo durante La Volta Buona, lo ha detto apertamente: siamo nel punto più delicato della stagione, quello in cui ogni dettaglio può cambiare la classifica. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Ballando con le Stelle: il ripescaggio che potrebbe cambiare tutto

Ballando con le stelle. . La lingua più tagliente della tv è pronta a sferrare i suoi colpi #CommentiSelvaggi | #BallandoConLeStelle - facebook.com Vai su Facebook

Nella prima serata di Rai 1, Milly Carlucci con “Ballando con le stelle” ottiene il 25,8% di share con 2 milioni 678 mila spettatori. #AscoltiTv Vai su X

Barbara D’Urso si ritira da Ballando con le stelle per infortunio?/ Arriva referto medico : “Trauma e tutore” - Barbara D'Urso si è infortunata alla spalla sinistra e il referto medico mette a rischio la sua permanenza a Ballando con le stelle 2025 ... ilsussidiario.net scrive

Infortunio Francesca Fialdini: come sta oggi e cos’è successo a Ballando con le stelle/ Ripescaggio in bilico - Infortunio Francesca Fialdini a Ballando con le stelle 2025: come sta oggi e cosa le è successo? Scrive ilsussidiario.net

Ballando con le stelle, dubbi sull’infortunio di Francesca Fialdini: “Mi hanno chiesto le lastre” - off di Ballando con le stelle, Ballando Segreto, Francesca Fialdini si è lasciata sfuggire delle rivelazioni che riguardano ... Si legge su ilsipontino.net

Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso aggiorna i fan dopo il controllo medico: il referto sui social - Barbara D’Urso tra dolore e determinazione: l’infortunio alla spalla e la sfida verso la finale di Ballando con le Stelle. Come scrive notizie.it

Ballando con le Stelle, Barbara D'Urso in ospedale. Cosa è successo e come sta - Infortunio alla spalla per Barbara D’Urso dopo l’ultima esibizione: la sua permanenza a Ballando con le stelle è ora in forte dubbio ... Come scrive corrieredellosport.it

Milly Carlucci e la rivelazione choc su Ballando: il segreto sul ripescaggio - Un intreccio tra emozioni e anticipazioni che accendono la curiosità sul futuro di Ballando con le stelle, mentre nel salotto di La volta buona si susseguono i ricordi di Wilma Goich. Da libero.it