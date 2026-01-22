Paolo Bertolucci la staffilata a Jannik Sinner | Sponsor in arrivo!

Paolo Bertolucci ha commentato con ironia l’attuale situazione di Jannik Sinner, condividendo un collage sui social che fa discutere. La sua battuta sulla possibile acquisizione di sponsor da parte del giovane tennista ha attirato l’attenzione degli appassionati. Un intervento che, pur senza eccessi, mette in luce l’attenzione del pubblico verso la carriera e il percorso di Sinner nel mondo del tennis.

L’ironia corre sui social e questa volta il protagonista è Jannik Sinner, protagonista di un collage condiviso dall’ex tennista e commentatore Paolo Bertolucci. L’immagine ritrae l’azzurro in quattro outfit diversi, ciascuno abbinato a un colore ‘gastronomico’: maglia giallo chiaro con un tubo di maionese Heinz, maglia rossa accostata al ketchup, maglia gialla con la mostarda e maglia verde collegata al dill relish, la salsa all’aneto, sempre firmata Heinz. A completare il post la didascalia ironica: “ Sinner Sauce Slam is complete ” (“Salsa Slam di Sinner completata”), come se il campione italiano avesse conquistato uno Slam, non sui campi da tennis, ma nel reparto salse. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

