Jannik Sinner Paolo Bertolucci lo stronca | Troppo attendista

La semifinale degli Australian Open si è conclusa con una sconfitta amara per Jannik Sinner. L’azzurro, che aveva mostrato grinta e determinazione, è stato sconfitto al quinto set da Novak Djokovic. Paolo Bertolucci non ha nascosto le sue critiche, definendo troppo attendista lo stile di gioco di Sinner. La corsa al titolo si ferma qui per l’italiano, che ora dovrà concentrarsi sui prossimi appuntamenti.

Sfuma la finale degli Australian Open per Jannik Sinner. L'azzurro n.2 del mondo è stato battuto nella semifinale di Melbourne al quinto set da Novak Djokovic che ora se la vedrà con lo spagnolo n.1 del mondo Carlos Alcaraz. Il campione serbo ha superato l'altoatesino col punteggio di 6-3, 3-6, 6-4, 4-6, 4-6. "Djokovic ha sfoderato una prestazione monumentale, ha dimostrato ancora una volta di essere un campione straordinario. Peccato per Jannik che ha avuto occasioni tante nel quinto set e non è riuscito a sfruttarle. Se devo trovare un difetto alla partita dell'azzurro è che forse è stato un po' troppo attendista ma è stato anche costretto dalla grande prova dell'avversario". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

La semifinale tra Djokovic e Sinner all’Australian Open ha tenuto tutti con il fiato sospeso.

Paolo Bertolucci ha commentato con ironia l’attuale situazione di Jannik Sinner, condividendo un collage sui social che fa discutere.

