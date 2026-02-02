Crociera bloccata a Marsiglia dai marinai in sciopero a bordo almeno 55 studenti italiani | Siamo in mare non ci fanno scendere

Una nave con oltre 55 studenti italiani a bordo è rimasta ferma a Marsiglia. I marinai in sciopero non hanno permesso di far scendere i ragazzi, lasciandoli in mare ancora oggi. Gli studenti, provenienti da Pomezia e altre città, sono bloccati sulla nave da giorni senza poter tornare a casa. La situazione resta tesa, e i genitori aspettano notizie.

Disavventura per un gruppo di 55 giovanissimi studenti della scuola media Marone di Pomezia, alle porte di Roma, che, insieme ad altre classi di istituti superiori provenienti da diverse città italiane, si sono trovati bloccati sulla nave della Msc Orchestra a Marsiglia. La crociera è partita il 29 gennaio da Civitavecchia, con l'obiettivo di rientrare nel porto romano il 5 febbraio. Il programma didattico prevede visite a Valencia, Barcellona, Marsiglia, Genova e Livorno. Ma dalle 8 di stamattina, 2 febbraio, la nave - in arrivo da Barcellona - è stata bloccata all'ingresso del porto di Marsiglia dai marinai in sciopero contro la concorrenza sleale delle compagnie francesi.

