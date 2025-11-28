Uomo cade in mare da una nave da crociera a Tenerife | ricerche in corso

Un 76enne britannico è caduto in mare dalla nave Marella Explorer 2 al largo di Tenerife. Elicotteri e motovedette lo cercano, ma finora del naufrago non è stata trovata traccia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

