Antonio Conte può sorridere. Dopo aver vinto la Panchina d’Oro per la stagione 20242025, il tecnico del Napoli ha annunciato che Francesco Di Lorenzo non dovrà sottoporsi a un intervento ai crociati. Una notizia che mette fine a un’ansia lunga settimane e rafforza la sua posizione sulla panchina partenopea.

TRIONFO, SOLLIEVO E VELENO. Antonio Conte ha dominato la 34ª edizione della Panchina d’Oro, conquistando il premio per la stagione 20242025 grazie al quarto Scudetto del Napoli. È il quinto sigillo in carriera per il tecnico, che ha superato Gasperini e Fabregas. Ma la notizia cruciale emersa a Coverciano riguarda l’infermeria: Conte ha ufficialmente chiuso il “caso Di Lorenzo “, confermando che gli esami strumentali hanno escluso lesioni gravi (nessuna rottura del crociato), trasformando il dramma post-Fiorentina in un semplice spavento. A margine, il mister ha riaperto la faida dialettica con Massimiliano Allegri sul tema dei calendari affollati, liquidando l’opinione del collega con una frase lapidaria: “Non so cosa abbia detto, ma lui sta giocando poco. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Conte, doppia festa: vince la Panchina d’Oro e annuncia: “Di Lorenzo niente crociato”

Approfondimenti su Conte Doppia Festa

Questa sera a Firenze Antonio Conte torna a sollevare il trofeo della Panchina d’oro, la quinta volta in carriera.

Antonio Conte si aggiudica la Panchina d'oro per la quinta volta, diventando il miglior allenatore della Serie A.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Conte Doppia Festa

Le primarie del campo largo? Conte doppia Schlein, il sondaggio che rovina la festa al PdUna doccia gelata, per di più a distanza di poche ore dal brindisi sulle rive dell’Arno. Arriva da un sondaggio Eumetra per Piazza Pulita: se il campo largo dovesse decidersi ad organizzare primarie ... iltempo.it

Doppia assenza per Conte: https://shorturl.at/NZv2L - facebook.com facebook

Tra i vari pianti di Conte (pochi acquisti, troppi acquisti, arbitri, calciatori senza cuore, infortuni) l’ultimo in ordine di tempo è per il calendario. Si consoli. Delle 36 di Champions ben 14 rigiocano di sabato e molte con doppia trasferta. Il Napoli le gioca entrambe x.com