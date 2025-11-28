Namibia Adolf Hitler vince ancora | l’omonimo del dittatore in consiglio regionale per la quinta volta

Adolf Hitler ha vinto per la quinta volta le elezioni del consiglio regionale. Non nella Germania nazista, ma in Namibia, dove un omonimo del dittatore, che di cognome poi fa Uunona, ha trionfato ancora una volta nella circoscrizione di Ompundja, nella regione di Oshana. Adolf Hitler Uunona manterrà così un seggio che occupa dal 2004, in rappresentanza del partito Swapo (South West Africa People’s Organisation). Secondo quanto riportato da più parti, anche se la Commissione elettorale della Namibia non ha ancora reso noto il conteggio ufficiale dei voti, Uunona avrebbe vinto con un ampio margine. 🔗 Leggi su Open.online

