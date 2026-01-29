Primi danni per il maltempo palo dell’illuminazione crolla in Piazza Unione Europea

Questa mattina a Messina, una forte raffica di vento ha fatto crollare un palo dell’illuminazione pubblica in Piazza Unione Europea, davanti al Municipio. Per fortuna, non ci sono feriti, ma il rumore e la paura sono stati grandi. La zona è stata subito transennata, e ora si aspetta che arrivino i tecnici per mettere in sicurezza l’area. Un primo danno causato dal maltempo che mette in allarme i residenti.

Una raffica di vento improvvisa ha seminato paura questa mattina in pieno centro a Messina: in Piazza Unione Europea, davanti al Municipio, un palo dell'illuminazione pubblica è crollato al suolo. Nessun ferito, ma la scena ha creato momenti di apprensione tra i cittadini presenti, confermando la pericolosità del maltempo che oggi ha spinto il sindaco a disporre la chiusura preventiva di ville e cimiteri in città. I Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale sono intervenuti immediatamente per mettere in sicurezza l'area e regolare il traffico pedonale, mentre le raffiche di vento continuano a imperversare sul Messinese.

