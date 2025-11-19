Martina Franca Viabilità interna al piano di zona 167 Cupa – stralcio A approvato il progetto esecutivo

Tarantini Time Quotidiano Giunge a conclusione l’iter del progetto esecutivo per la realizzazione della viabilità interna al piano di zona 167 “Cupa – stralcio A” che prevede una strada di collegamento tra Via Don Minzoni e Via Mottola parallelamente al tracciato ferroviario. Dopo due passaggi decisivi in Consiglio Comunale, con determina dirigenziale (n. 4101 del 18 novembre 2025) del Settore Lavori pubblici è stato approvato il progetto esecutivo. Il prossimo passaggio sarà l’avvio della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori. L’iter lungo e complesso è iniziato negli anni Novanta. Nel corso del tempo, gli interventi, per diverse cause di carattere tecnico e giuridico, non sono state portate a termine, con conseguente scioglimento del contratto e la chiusura del cantiere. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

