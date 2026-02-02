Palermo in corsa per un nuovo innesto | Modesto potrebbe diventare il punto di svolta del mercato estivo

Palermo si muove sul mercato e punta forte su Modesto. Il club rosso nero sta lavorando per portare l’ex giocatore e allenatore in squadra, sperando che possa rappresentare una svolta per la stagione. La trattativa è in corso e le prossime ore saranno decisive per capire se si chiuderà l’accordo. Palermo cerca di rafforzarsi in vista dei prossimi impegni e lavora anche su altri fronti.

Il Palermo è al centro di un'evoluzione tattica e di mercato che potrebbe segnare un punto di svolta per la stagione. Dopo l'ufficialità del trasferimento in prestito di Salim Diakitè alla Juve Stabia, la dirigenza guidata da Stefano Osti ha già puntato l'attenzione su un nuovo obiettivo: Rui Modesto, esterno classe 1999 naturalizzato angolano, attualmente in forza all'Udinese. L'interesse del club rosanero non è casuale: Modesto è un giocatore polivalente, in grado di ricoprire il ruolo di terzino destro o di quinto di centrocampo, con una notevole capacità di spinta e un'ottima gestione del possesso.

