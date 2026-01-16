L’analisi della situazione del difensore fra gli eroi dello storico ’triplete’ del 2012 Lucioni è il ’doppio ex’ della sfida di Palermo | Match difficile ma potrebbe dare la svolta

L’analisi della posizione del difensore nel contesto degli eroi dello storico 'triplete' del 2012 evidenzia l'importanza del ruolo in squadra. Lucioni, ex giocatore del Palermo, commenta la sfida di questa sera, sottolineando la difficoltà ma anche le possibilità di svolta. Lo Spezia, con un organico compatto, punta sulla forza del gruppo per migliorare la propria situazione e affrontare le sfide future con fiducia.

La Spezia "Lo Spezia ha un organico forte, la forza del gruppo sarà determinante per uscire da questa situazione". L’ex aquilotto Fabio Lucioni, classe 1987, uno degli ‘eroi’ del triplete nel 2012, che dalla scorsa estate ha svestito il ruolo di giocatore per cimentarsi in quello di ds, scommette sulla ripresa delle Aquile: Ex anche del Palermo, non si sbilancia sull’esito del match del ‘Barbera’ tra le Aquile e i rosanero: "Sarò neutrale" dice. Lucioni, è uno Spezia in grande crisi: che ne pensa? "Credo che i momenti difficili un po’ tutte le società li abbiano, in questi casi è importante ricompattare il gruppo e l’ambiente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

