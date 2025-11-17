Palermo C5 la tripletta di Davì stende l' Isola c5 | finisce 3-2 per i rosanero
Nella decima giornata del girone A di Serie C1 il Palermo Calcio a5 torna alla vittoria dopo il pareggio esterno contro la Vigor San Cataldo. La compagine guidata da coach Rizzo, tra le mura amiche del "Pala Don Bosco", si impone 3-2 sull'Isola C5. A regalare la vittoria ai rosanero ci pensa Davì. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
