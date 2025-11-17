Palermo C5 la tripletta di Davì stende l' Isola c5 | finisce 3-2 per i rosanero

Palermotoday.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella decima giornata del girone A di Serie C1 il Palermo Calcio a5 torna alla vittoria dopo il pareggio esterno contro la Vigor San Cataldo. La compagine guidata da coach Rizzo, tra le mura amiche del "Pala Don Bosco", si impone 3-2 sull'Isola C5. A regalare la vittoria ai rosanero ci pensa Davì. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

palermo c5 la tripletta di dav236 stende l isola c5 finisce 3 2 per i rosanero

© Palermotoday.it - Palermo C5, la tripletta di Davì stende l'Isola c5: finisce 3-2 per i rosanero

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Palermo C5, la tripletta di Davì stende l’Isola C5: risultato finale 3-2 per i rosanero - Nella decima giornata del girone A di Serie C1 il Palermo Calcio a5 torna alla vittoria dopo il pareggio esterno contro la Vigor San Cataldo. Da mondopalermo.it

Palermo C5, la tripletta di Davì stende l’Isola C5 al Pala Don Bosco - Nella decima giornata del girone A di Serie C1 il Palermo Calcio a5 torna alla vittoria dopo il pareggio esterno contro la Vigor San Cataldo. Riporta livesicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Palermo C5 Tripletta Dav236