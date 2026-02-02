Palazzo da incubo a Mestre | Trans via vai di clienti sporcizia e resti di consumo di droga ovunque

A Mestre, un palazzo è diventato un vero e proprio incubo. Entrando, si vede un via vai continuo di persone, tra clienti e passanti. La sporcizia è ovunque, con resti di consumo di droga abbandonati nei cortili e negli angoli. La situazione ha attirato l’attenzione dei residenti, che segnalano disagio e insicurezza. La polizia ha già fatto alcuni interventi, ma la situazione sembra peggiorare di giorno in giorno. La gente chiede interventi rapidi per riportare ordine e decoro in quella zona.

MESTRE - «Gente che entra, gente che esce» sembra l'inizio del celebre sketch di Aldo, Giovanni e Giacomo. Ma nell'angolo tra via Miranese e via Bellini, a Mestre, per Diego Bortone – che qui vive da sei anni – non è una commedia: è la realtà quotidiana. Un condominio che, racconta, è diventato un albergo senza regole, un teatro di situazioni che nulla hanno a che fare con il normale abitare. «Io faccio il militare di mestiere. E quindi per me il vivere nelle regole, purtroppo, è quasi – non dico un'ossessione – ma è una forma mentis che va avanti da 27 anni. Non si può pretendere che io viva come se le regole non ci fossero», dichiara.

