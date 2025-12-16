I residenti segnalano un insolito via vai di clienti nei dintorni di un palazzo | in cantina trovato mezzo chilo di cocaina
Un insolito via vai di clienti nei pressi di un palazzo ha attirato l'attenzione dei residenti, portando all'intervento delle forze dell'ordine. Durante una perquisizione in cantina, i carabinieri hanno rinvenuto mezzo chilo di cocaina, culminando nell'arresto di un 27enne straniero per detenzione ai fini di spaccio.
I carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente, supportati dal Nucleo Cinofili dei Carabinieri di Bologna, hanno arrestato un 27enne straniero per detenzione ai fini di spaccio di un considerevole quantitativo di “cocaina”.Fondamentali le segnalazioni di alcuni residenti della zona tra via. Parmatoday.it
Ponte di Nona, attraversamento pedonale pericoloso in via L. Conti
Via San Martino, si cambia. Arrivano gli stalli gialli dedicati solo ai residenti - "A seguito delle segnalazioni avanzate dai residenti della zona di San Martino – spiega il sindaco di Pisa Michele Conti – abbiamo deciso di istituire gli stalli gialli riservati solo ai residenti, ... lanazione.it
A oltre quattro mesi dal cedimento che inghiottì un’auto, i residenti segnalano nuovi segnali di pericolo e chiedono controlli immediati - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili.