A Mestre, in un condominio tra via Miranese e via Bellini, tutto è fuori controllo. Le scale sono sporche e piene di rifiuti, mentre clienti e persone in transito entrano e escono senza sosta. L'edificio è diventato un punto di ritrovo per spacciatori e consumatori di droga, lasciando dietro di sé resti di consumo e degrado. La zona ormai sembra senza regole, con residenti che temono per la loro sicurezza e chiedono interventi immediati.

A Mestre, nell’angolo tra via Miranese e via Bellini, un condominio ha perso ogni traccia di convivenza civile. Diego Bortone, militare in servizio da ventisette anni, vive da sei in questo edificio da tempo segnato da un’atmosfera di totale disordine. Il suo racconto non è una semplice lamentela: è una denuncia concreta su un ambiente abitativo che si è trasformato in una sorta di struttura clandestina, dove regna l’assenza di regole e la presenza costante di comportamenti pericolosi. Il problema non riguarda solo la mancanza di igiene o l’accumulo di rifiuti negli spazi comuni, ma l’irruzione quotidiana di persone che entrano e escono senza controllo, spesso in condizioni di alterazione fisica e psichica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Palazzo da incubo a Mestre: «Trans, via vai di clienti, sporcizia e resti di consumo di droga ovunqu

