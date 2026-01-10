Can Yaman arrestato in Turchia | coinvolto in inchiesta per traffico e consumo di droga | Da avvocato a nuovo volto di Sandokan | chi è
Sei persone, tra cui l’attore turco Can Yaman, sono state arrestate in Turchia nell’ambito di un’indagine per traffico e consumo di droga. L’arresto è avvenuto in una discoteca di Istanbul e coinvolge anche altri personaggi pubblici, giornalisti e vip. In questo articolo si approfondiscono i dettagli dell’operazione, il ruolo di Yaman e le conseguenze di questa vicenda sulla sua carriera.
