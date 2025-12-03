Juve un altro guaio! Lesione al menisco per Gatti | dovrà essere operato

Il difensore bianconero che si è infortunato nella sfida di Coppa Italia contro l'Udinese starà fuori almeno un mese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juve, un altro guaio! Lesione al menisco per Gatti: dovrà essere operato

