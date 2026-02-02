Il racket degli abusi sui bambini in diretta web indagato ex consigliere comunale

Il consigliere comunale si dimette a fine gennaio, ma poco dopo si scopre che la sua uscita nasconde qualcosa di più oscuro. Le indagini lo collegano a un giro internazionale di pedopornografia, e ora si cerca di capire quanto fosse coinvolto. La vicenda mette in luce un problema grave che si allarga anche in Italia.

Indagine shock sulla pedopornografia live: tra i 6 indagati Iyas Ashkar, già consigliere a Palazzo Loggia e noto ristoratore. Le sue dimissioni, il 30 gennaio, coincidono con l'avanzare dell'inchiesta. La Procura: "Vendevano minori in diretta per pochi dollari". Cosa è stato scoperto Le dimissioni per “ragioni personali”, annunciate in un consiglio comunale di fine gennaio, assumono ora un significato sinistro, che affonda nelle tenebre di una rete internazionale di pedopornografia. Iyas Ashkar, ex consigliere comunale a Brescia, è uno dei 6 indagati nell'inchiesta della Procura di Milano che ha smantellato un circuito dedito al "live distant child abuse": abusi sessuali su minori commissionati e trasmessi in diretta online, con vittime anche di due anni vendute per poche decine di dollari.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

L'ex consigliere comunale di Castellammare di Stabia, Gennaro Oscurato, è attualmente sotto indagine da parte della Dda di Napoli per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa.

