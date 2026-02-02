Paduli 37enne spara alla moglie | donna grave

La tragedia si è consumata a Paduli, dove una guardia giurata ha sparato alla moglie. L’uomo, 37 anni, ha esploso diversi colpi contro la donna, che è rimasta gravemente ferita. La donna, 45 anni, è ora in ospedale in prognosi riservata. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Paduli (BN), Guardia giurata esplode diversi colpi contro la moglie nei pressi della loro abitazione: 45enne ricoverata in prognosi riservata. Tragedia sfiorata a Paduli (BN) nella tarda mattinata di oggi, 2 febbraio 2026. Un 37enne, guardia giurata, ha esploso diversi colpi di fucile contro la moglie 45enne, con cui si trova in una fase di separazione. L’aggressione è avvenuta nei pressi della loro abitazione situata in una zona di campagna. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Proviniciale Carabinieri di Benevento. La donna gravemente ferita. La 45enne ha riportato ferite molto gravi ed è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Pio di Benevento, dove si trova ricoverata in prognosi riservata. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

