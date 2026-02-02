Spara alla moglie con un fucile | grave donna di 30 anni in provincia di Benevento

Una donna di 30 anni è stata ferita gravemente in casa a Paduli, in provincia di Benevento. Il marito di 38 anni le ha sparato con un fucile e ora è in manette. La donna è stata colpita da più colpi e ora si trova in ospedale, mentre i carabinieri hanno arrestato l’uomo sul posto. La dinamica dell’incidente sembra chiara, ma le forze dell’ordine continuano a indagare.

È accaduto a Paduli: la donna è stata ferita con diversi colpi di fucile nell'abitazione coniugale. Il marito, un 38enne, è stato arrestato dai carabinieri. Questa mattina a Paduli, in contrada Femmina Arsa, si è rischiato il peggio. Spara alla moglie con un fucile, arrestata una guardia giurata: «Lei è gravissima»

