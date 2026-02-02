Pace e sport a Palazzo Pirelli il disegno più lungo del mondo

A Palazzo Pirelli è stato presentato il disegno più lungo del mondo, un’opera che celebra le Olimpiadi di Milano-Cortina. L’esposizione, aperta fino al 20 febbraio, mostra un grande lavoro realizzato nel 2011 da un artista sconosciuto. La lunghezza e il tema sportivo attirano molti visitatori, curiosi di vedere questa installazione record.

Nel segno delle Olimpiadi di Milano-Cortina il Pirellone ospita fino al 20 febbraio l’opera da record che è stata realizzata nel 2011 da 1.800 bambini su un’idea del movimento artistico R.A.O. fondato dal pittore e Michelangelo Magnus. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Un progetto ambizioso mira a portare alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 il disegno più lungo del mondo, simbolo di creatività e unità.

Pace e sport, a Palazzo Pirelli il disegno più lungo del mondoNel segno delle Olimpiadi di Milano – Cortina il Pirellone ospita fino al 20 febbraio l’opera da record che è stata realizzata nel 2011 da 1.800 bambini su un’idea del movimento artistico R.A.O. fonda ... expartibus.it

