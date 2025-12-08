Gubbio, 7 dicembre 2025 – È stato acceso a Gubbio l’Albero di Natale più grande del mondo, che ogni anno illumina il monte Ingino con il suo messaggio di pace e fraternità ripreso in mezzo pianeta. Testimonial di quest’anno, la Nave scuola della Marina militare “ Amerigo Vespucci “, con il comandante, Nicasio Falica, presente alla cerimonia. “Che il calore e l’emozio ne che sentiamo qui stasera - è stato l’augurio espresso dal capitano Falica - possano accendere non solo il più grande Albero di Natale alle pendici del monte Ingino, ma possano accendere un desiderio di pace e serenità che vada nelle nostre case e anche oltre i confini della nostra amata Italia”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’Albero di Natale più grande del mondo si accende: Gubbio e il messaggio di pace al mondo