Pace e sport a Milano il disegno più lungo del mondo | l’opera esposta a Palazzo Pirelli

A Milano, al Pirellone, è stato aperto il disegno più lungo del mondo. L’opera, realizzata su carta, si può vedere fino al 20 febbraio in occasione delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. I visitatori possono ammirare il progetto “Arte, pace, sport: un messaggio di pace dall’Italia al mondo”.

Milano, 2 febbraio 2026 – Il disegno su carta più lungo del mondo è arrivato al Pirellone di Milano. E' qui che, in occasione delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, fino al 20 febbraio è possibile vedere il progetto "Arte, pace, sport: un messaggio di pace dall’Italia al mondo". Un’opera da record. Si tratta di un'opera da record ideata nel 2011 dal pittore e scrittore Michelangelo Magnus, fondatore del movimento artistico R.A.O (Reality Art Open), che è stata portata nel foyer di Palazzo Pirelli dall’associazione F.A.S.T.i. (Federazione Associazioni socio-culturali per la tutela degli indifesi), in collaborazione con "Io tifo positivo" e Centro Studi Milano 900. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Un progetto ambizioso mira a portare alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 il disegno più lungo del mondo, simbolo di creatività e unità.

