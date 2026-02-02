PCivile | frana Niscemi scende più lenta

Questa mattina a Niscemi la frana si muove ancora, anche se più lentamente. La terra continua a scendere verso la Piana di Gela, avvicinandosi alle case e alle zone interdette. Le autorità monitorano attentamente la situazione, che rimane critica, soprattutto sul ciglio del pendio, dove il rischio di crollo è ancora alto. Le persone che vivono nelle aree a rischio sono state evacuate, e si cercano soluzioni per contenere il movimento del terreno.

11.05 La frana a Niscemi "continua a muoversi e sta scendendo verso la Piana di Gela. A noi interessa la parte su del centro del Paese, interdetta alla circolazione e all'occupazione delle case, che, come si sta verificando soprattutto sul ciglio, possono crollare e non potranno essere più abitate". Così il capo della Protezione Civile, Ciciliano,a RTL102.5 "La velocità rallenta. Si monitora, anche con l'aiuto dei satelliti dell' Agenzia Spaziale Italiana e Argentina. Finché ci sarà acqua sul corpo della frana, si scioglierà, come la sabbia".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Approfondimenti su Niscemi Frana

La situazione a Niscemi resta critica.

La frana a Niscemi prosegue in modo costante, coinvolgendo un’area abitata e determinando interventi di emergenza.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Niscemi Frana

Argomenti discussi: Frana Niscemi: continua l’impegno del Servizio nazionale; Niscemi, frana nel quartiere Sante Croci: circa 500 evacuazioni e attivazione del sistema di Protezione civile regionale.; Frana di Niscemi: i satelliti di COSMO-SkyMed in aiuto della Protezione civile; Niscemi, i Vigili del fuoco: La frana si muove, altri distacchi. Oggi riaprono le scuole - Fiore (Sigea): Circa 2,3 mln case in zone rischio, subito certificato su pericoli geologici.

Frana a Niscemi, cede il terreno e pezzi di edifici cadono nel vuoto: il video dal droneContinua a cedere il terreno a Niscemi, parti di edifici compromessi cadono nel vuoto. In pericolo anche la biblioteca con 4.000 testi storici ... ilfattoquotidiano.it

Frana a Niscemi: Aggiornamenti Cruciali e Misure di Emergenza in CorsoL'emergenza frana a Niscemi ha portato all'evacuazione di migliaia di residenti. Scopri le ultime notizie aggiornate su questa situazione critica e le misure adottate per garantire la sicurezza della ... notizie.it

La campagna di “Repubblica” sul dopo-frana ha dato voce alla coscienza civile degli artisti - facebook.com facebook

Protezione civile, 'monitoraggio e analisi del rischio su frana Niscemi'. L'ordinanza prevede anche la predisposizione di un sistema di sorveglianza #ANSA x.com