La frana a Niscemi prosegue in modo costante, coinvolgendo un’area abitata e determinando interventi di emergenza. Il movimento del terreno ha portato le autorità a sconsigliare il rientro in alcune zone, sottolineando la gravità della situazione e la necessità di monitoraggio continuo.

La frana che da giorni interessa la collina a Niscemi, comune di circa 25mila abitanti nella provincia di Caltanissetta, continua a muoversi in modo inesorabile verso la piana di Gela, costringendo le autorità a una gestione emergenziale senza precedenti. Le immagini satellitari e i rilievi della Protezione civile confermano un avanzamento lento ma costante del fronte franoso, con il terreno che continua a scivolare e il rischio di nuovi crolli. Il capo della Protezione civile nazionale, Fabio Ciciliano, ha tracciato un quadro drammatico della situazione: "Chi ha casa lì non potrà più rientrarvi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La frana di Niscemi continua a muoversi. Il capo della Protezione civile: "Chi ha casa lì non rientrerà più"

La visita del capo del Dipartimento Ciciliano a Niscemi ha permesso di valutare la situazione della frana attraverso un sopralluogo aereo.

A Niscemi, in Sicilia, la frana prosegue il suo lento avanzamento, causando preoccupazione tra la popolazione.

