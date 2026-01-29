La situazione a Niscemi resta critica. Una grande frana ha sconvolto il paese, provocando almeno 1.300 sfollati. La protezione civile definisce l’evento come più grave di quella del Vajont. La terra continua a muoversi e le autorità temono nuovi crolli nelle prossime ore. La popolazione si trova in strada, molte case sono state evacuate in fretta. La paura è tanta e ancora non si vede una fine a questa emergenza.

Resta drammatica la situazione a Niscemi, sconvolta da una frana che ha già provocato almeno 1.300 sfollati. Sotto la pioggia il fronte franoso si è ulteriormente allargato, accompagnato da nuovi boati. Servizio di Massimiliano Cochi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

La frana a Niscemi si sta espandendo rapidamente e preoccupa le autorità.

Questa mattina si parla di una frana a Niscemi che preoccupa le autorità.

Niscemi, Protezione civile: “frana più grande di quella del Vajont”

Lo speciale sulla frana a NiscemiMisure già alla firma, altre hanno bisogno di un provvedimento di legge e lo affronteremo nel Consiglio dei ministri, ha dichiarato il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci. In Regione vi ... tg24.sky.it

Niscemi. La frana fa paura. La protezione civile Nessun pericolo fuori dalla zona rossa. Ma la frana è più grande di quella del Vajont. Le Opposizioni Governo e Regione ...Nel paese siciliano la collina continua a franare: 1.309 gli sfollati e oltre 300 interventi dei vigili del fuoco. Il capo della Protezione civile Ciciliano: «Movimento franoso più grande che nel Vajo ... euroroma.net

Per il ministro della Protezione civile, l’area rossa di Niscemi «è destinata ad allargarsi». In Cdm verrà presentata una proposta per avviare «un’indagine amministrativa» sulle mancate azioni successive alla frana del 1997 - facebook.com facebook

Niscemi, allarme continuo “Rischia di crollare tutto” Il capo della protezione civile: “cede dell’intera collina” Schlein: “I fondi del Ponte contro i danni del maltempo” Lara Sirignano, @Corriere x.com