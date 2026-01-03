Otto magnifici cani ancora in cerca di un padrone
Otto cani meritevoli di una nuova famiglia sono ancora in attesa di trovare un padrone. Con l’arrivo di ottobre, è il momento di offrire loro un ambiente caldo e accogliente, dove poter condividere affetto e sicurezza. Se stai cercando un compagno fedele, considera di adottare uno di questi amici pelosi e regalargli una seconda possibilità di felicità.
Per i nostri amici a quattro zampe è arrivato il momento di affrontare ottobre in una casa dove non sentirsi più soli. Se siete già alla ricerca di un bel cane da accogliere tra le vostre mura domestiche - a cui dare tutto l'amore e l'affetto di cui ha bisogno - avete la possibilità di offrire il. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Leggi anche: Otto piccoli, magnifici pelosi da adottare a novembre
Leggi anche: Pisa, tre cani fuggono da un giardino e azzannano donna e padrone
Otto magnifici cani ancora in cerca di un padrone - Per i nostri amici a quattro zampe è arrivato il momento di affrontare ottobre in una casa dove non sentirsi più soli. quicomo.it
Tornata ieri... 5 giorni magnifici!!!! - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.