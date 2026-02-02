Otto magnifici cani ancora in cerca di un padrone ne prendiamo uno?

Otto cani sono ancora in cerca di una famiglia. Sono pronti ad accogliere qualcuno che li voglia adottare. Ora, con l’arrivo di ottobre, per loro potrebbe essere il momento giusto per trovare una casa calda e affettuosa. La speranza è che qualcuna di queste creature trovi presto qualcuno disposto a prendersene cura.

Per i nostri amici a quattro zampe è arrivato il momento di affrontare ottobre in una casa dove non sentirsi più soli. Se siete già alla ricerca di un bel cane da accogliere tra le vostre mura domestiche - a cui dare tutto l'amore e l'affetto di cui ha bisogno - avete la possibilità di offrire il vostro contributo a chi più di tutti ama quei fedeli amici che hanno bisogno di trovare una nuova cuccia per sempre. Ecco quindi altri otto splendidi esemplari. Sono tutti ospiti del canile Amici per un pelo di Olgiate Comasco. Questi bellissimi quattrozampe non aspettano altro che essere adottati.

