Oscar 2026 | dove vedere i film candidati in streaming o al cinema

Dopo l’annuncio delle nomination agli Oscar 2026, è utile conoscere le modalità per vedere i film candidati, sia in streaming sia al cinema. In questa guida, troverai informazioni aggiornate su dove reperire le pellicole in gara, con dettagli sulle piattaforme di streaming e le sale cinematografiche che le proiettano. Una risorsa utile per gli appassionati e per chi desidera seguire da vicino questa importante manifestazione cinematografica.

Ora che le nomination agli Oscar sono state rivelate, scopriamo insieme dove è possibile vedere tutti i film candidati, tra offerte in streaming e pellicole appena uscite nelle sale Nella giornata di ieri sono state annunciate le nomination alla 98esima edizione dei Premi Oscar, con I Peccatori che ha fatto la storia conquistato ben 16 nomination, un record per la manifestazione. La cerimonia di premiazione della 98esima edizione degli Academy Awards, si svolgerà la notte del 15 marzo 2026, al Dolby Theatre di Hollywood a Los Angeles. Conan O'Brien sarà il conduttore della serata per il secondo anno consecutivo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Giovedì sono state annunciate le nomination per la 98esima edizione degli Oscar. Per arrivare preparati alla cerimonia del 15 marzo, qui una lista dei candidati e di dove si possono vedere, tra uscite al cinema o sulle piattaforme: x.com

