Ordine | Il fatto che il Milan sia in alto è un miracolo Replica a Trevisani

Durante il programma 'Pressing', Franco Ordine ha detto che il Milan in alto è un vero miracolo. Riccardo Trevisani ha subito replicato, criticando le parole di Ordine e sottolineando che i risultati del club sono frutto di lavoro e non di miracoli. La discussione è divampata in diretta, con i due giornalisti che si sono confrontati duramente sulle sorti dei rossoneri.

Durante la puntata di 'Pressing' (programma di Mediaset) andata in onda ieri sera, il giornalista Franco Ordine ha parlato dei problemi legati alla trattativa Milan-Mateta. I dubbi sul ginocchio del francese hanno fatto si che l'operazione tra i rossoneri e il Crystal Palace saltasse del tutto oggi. Ordine, nel suo intervento, fa notare come Mateta sarebbe stato utile se pronto già per Bologna-Milan di domani sera perché: "Nel Milan oggi c'è Leao al 30% con la pubalgia. Pulisic con la borsite. Fullkrug ancora con il dito rotto. Il fatto che il Milan sia in alto. Ci sta pensando qualcuno dall'alto dei cieli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Dopo la partita Roma-Milan terminata 1-1, Riccardo Trevisani ha commentato la prestazione dei rossoneri.

