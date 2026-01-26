Dopo la partita Roma-Milan terminata 1-1, Riccardo Trevisani ha commentato la prestazione dei rossoneri. Secondo il giornalista, il Milan ha mostrato alcune difficoltà nel gioco, evidenziando una possibile mancanza di fluidità. Tuttavia, ha sottolineato l’eccezionale rendimento di Maignan, definendolo un elemento impressionante e decisivo per la squadra. Un'analisi che evidenzia le criticità e i punti di forza dei rossoneri in questa fase della stagione.

"Nessuno può dire che il Milan non stia rendendo di più in questa stagione. Il Milan sta facendo meglio sotto tutti i punti di vista, di coesione, di compattezza, di rendimento individuale". Il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato della partita tra Roma e Milan terminata 1-1. Ecco il suo parere espresso durante il programma 'Pressing' di 'SportMediaset': "Ma il Milan gioca male, è un fatto oggettivo. Non possiamo dire diversamente". LEGGI ANCHE: Contatto Tare e Tottenham per il prestito di Dragusin: i dettagli. E occhio a Gila.>>> Trevisani poi parla dell'attacco rossonero che non ha girato molto bene contro la difesa di Gasperini: "Fullkrug è entrato bene anche la Roma ed è sembrato il più vivo dei quattro: Pulisic, Leao e Nkunku male". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Trevisani: “Il Milan gioca male, è un fatto oggettivo. Maignan è un mostro, una cosa impressionante”

