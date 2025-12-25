Ordine | Supercoppa? È una fortuna che il Milan sia uscito dalla semifinale Ecco perchè
Franco Ordine, giornalista sportivo, è stato ospite di Pressing, in onda sulla rete Mediaset: le parole sul Milan in Supercoppa, eliminato in semifinale dal Napoli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Supercoppa, la Juventus rimarrà la squadra che ha vinto più volte il trofeo: sia l’Inter sia il Milan escono in semifinale
Leggi anche: Pressing, scontro Ordine-Trevisani sulla Supercoppa: «Eliminazione quasi una fortuna»
Ordine: Milan, uscire in Supercoppa è stata una fortuna.
Ordine: "Supercoppa? Una fortuna essere stati eliminati. Il Milan non ha la struttura per giocare troppe partite" - Franco Ordine, collega e storico giornalista è intervenuto così nell’ultima puntata di Pressing, a Mediaset. milannews.it
Ordine a Pressing: «Supercoppa? Una fortuna. Se Allegri vince…» - Ordine, noto giornalista, ha commentato il momento del Milan dopo la sconfitta in Supercoppa Italiana: giudizio a sorpresa Durante l’ultima puntata di Pressing su Mediaset, Franco Ordine ha espresso u ... milannews24.com
MCTOMINAY E TOMORI SCATENANO UNA RISSA IN MILAN NAPOLI, SEMIFINALE DI SUPERCOPPA ITALIANA?
Ordine: “Bonny, come si è permesso di battere quella ciofeca di rigore lì” Biasin: “Dubito l’abbia fatto apposta”. Trevisani: “Se Ravaglia va dall’altra parte diciamo rigore perfetto”. Eccesso di sicurezza o semplice errore #Bonny #Supercoppa #Calcio #Op - facebook.com facebook
FRANCO ORDINE SHOCK A PRESSING: "USCIRE DALLA SUPERCOPPA È UNA FORTUNA!" #Ordine #Allegri #Milan #Pressing #Supercoppa #Scudetto #SerieA x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.