Ora gli antagonisti si preparano ad attaccare le Olimpiadi

Gli antagonisti si preparano a scendere in piazza durante le Olimpiadi. Mentre la città si riprende dalle violenze, i manifestanti scrivono poche righe a caldo, ancora scorrendo le immagini di Torino devastata. Un centinaio di agenti sono rimasti feriti, tra cui Alessandro Calista, che è stato preso a calci, pugni e anche martellate. La tensione resta alta e la minaccia di ulteriori scontri si fa concreta.

Scrivono «poche righe a caldo» mentre scorrono ancora le immagini della devastazione: Torino messa a soqquadro dai manifestanti, un centinaio di agenti feriti, uno di loro, Alessandro Calista, accerchiato dal branco dei violenti, preso a calci, pugni, persino martellate. Ci sarebbe da chiedere scusa, prendere le distanze dai facinorosi, vergognarsi di chi ha distrutto, picchiato, messo a ferro e fuoco una città. Ma il tono del comunicato dei ragazzi di Askatasuna è ben lontano dall'esame di coscienza collettivo. È un trionfo, una festa, un invito a proseguire sulla strada della contestazione, i 60 mila di Torino, poi le altre piazze mobilitate, «il futuro comincia adesso».

