A Torino, si intensificano i preparativi per la manifestazione nazionale a supporto di Askatasuna, prevista per il 31 gennaio. Nell'area antagonista, alcuni partecipanti si allenano con sessioni di boxe in piazza, affrontando con impegno la fase di preparazione. L’evento mira a coinvolgere la comunità locale e a sottolineare il sostegno alle tematiche portate avanti dall’organizzazione.

A Torino fervono i preparativi nell'area antagonista per la manifestazione nazionale per Askatasuna del prossimo 31 gennaio. Sono previsti in arrivo nel capoluogo piemontese convogli da tutta Italia, organizzati da centri sociali ma anche da collettivi universitari e scolastici che si sono dati appuntamento in città, dove l'allarme è massimo da ormai oltre un mese. Il Giornale sta monitorando il mondo antagonista che gravita attorno a questo evento per il quale è già stata annunciata violenza di strada e guerriglia ed è stata individuata un'attività particolare in Toscana da parte di un gruppo che sarà alla manifestazione del 31. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Allenamento per il corteo di Askatasuna". Gli antagonisti si preparano con la boxe in piazza

Dopo lo sgombero, gli antagonisti di Askatasuna scatenano la guerriglia: cariche e idranti al corteoDopo lo sgombero, gli antagonisti di Askatasuna hanno dato vita a un nuovo fronte di protesta, scatenando una guerriglia urbana con cariche e idranti durante il corteo.

Scontri al corteo di Askatasuna: 11 agenti feriti. Gli antagonisti: "Non è ancora finita". La Lega: "Terroristi"Nella giornata di oggi, Torino è stata teatro di scontri durante un corteo di Askatasuna, che hanno provocato il ferimento di undici agenti.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Corteo sulla sicurezza, il sindaco attacca: Numeri ignorati, Thiene non è una città insicura.

Un corteo di mezzi delle forze di sicurezza del Qatar percorre le strade del centro di Milano domenica pomeriggio. In seguito ad un accordo sottoscritto col ministero dell'interno italiano, Il Qatar contribuirà alla gestione dell’ordine pubblico in occasione delle Ol facebook