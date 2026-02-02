Alphadjo Cissè Milan ora è ufficiale | il classe 2006 vestirà rossonero ma…non da subito! Il comunicato che svela tutti i dettagli

Milan ufficializza l’arrivo di Alphadjo Cissè, il giovane talento del 2006. Tuttavia, il club ha comunicato che il giocatore non vestirà subito la maglia rossonera: resterà in prestito al Verona fino a fine stagione. La notizia era attesa e ora è confermata, con il Milan che ha annunciato l’accordo attraverso il suo sito ufficiale.

Alphadjo Cissè Milan, ora è ufficiale: il classe 2006 vestirà rossonero ma.non da subito! Il comunicato che svela tutti i dettagli

Alphadjo Cissè lascia il Verona e si trasferisce al Psv Eindhoven.

Milan, ecco Alphadjo Cissé: Psv tagliato fuori, i piani rossoneri per l'azzurro U21

Chi è Alphadjo Cisse, il bambino d'oro di Treviso che sogna la Champions e la patente

FLASH - Alphadjo Cissé al Milan: visite mediche in corso. Le cifre e i dettagli dell'operazione con il Verona.

Alphadjo Cisse al Milan: anche l'Hellas Verona ufficializza la cessione del centrocampista ai rossoneriDopo il comunicato stampa emesso dall'AC Milan (clicca qui), anche il Verona ufficializza la cessione del giovane centrocampista Alphadjo Cisse.

Welcome, Alphadjo Cissè Ready for a new journey in Rossonero

Alphadjo Cissè sta svolgendo le visite mediche. Come anticipato nelle scorse ore, il giocatore rimarrà all' @USCatanzaro1929 fino a fine stagione.

