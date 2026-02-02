Opere abusive sugli standard comunali coinvolti decine di condomini

Il Comune di Aversa ha deciso di intervenire nuovamente contro le costruzioni abusive che sorgono senza permesso. Decine di condomini si sono trovati coinvolti in questa operazione di tutela del patrimonio pubblico, con controlli e sgomberi in corso. La situazione resta tesa, e le forze dell’ordine continuano a monitorare la zona.

Il Comune di Aversa torna a intervenire con decisione sul fronte della tutela del patrimonio pubblico e del contrasto all'abusivismo edilizio. Con l'ordinanza firmata dal dirigente dell'Ufficio Urbanistica, ingegner Danila D'Angelo, è stata disposta la demolizione delle opere abusive realizzate su aree comunali in via Santa Lucia, all'altezza del civico 97. Il provvedimento riguarda due aree pubbliche di proprietà comunale, aventi una superficie complessiva di circa 1.951 metri quadrati (mq 1.700 e mq 251). Si tratta di aree cedute al Comune di Aversa come standard urbanistici già nel 1987, per atto pubblico del Segretario Generale dell'ente, nell'ambito di una concessione edilizia.

