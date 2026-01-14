Opere abusive a Trentinara | scatta l' ordine di demolizione
A Trentinara, nel comune di via Torri, è stato emesso un ordine di demolizione per diverse opere edilizie realizzate senza le necessarie autorizzazioni. La disposizione riguarda interventi eseguiti in modo abusivo, che saranno rimossi per conformarsi alla normativa vigente. Questa misura mira a tutelare il rispetto delle regole edilizie e a garantire la corretta gestione del territorio locale.
Disposta la demolizione di una serie di opere edilizie senza autorizzazioni, all'interno di un immobile di via Torri, a Trentinara. Il provvedimento è stato adottato dall'amministrazione guidata dal sindaco Rosario Carione: a dicembre, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale insieme ai.
Trentinara, opere edilizie abusive: ordinata demolizione.
